再過幾天就是農曆春節了！久違的歐亞水獺「大金」近期在台灣動物區和大家見面囉！個性親人又隨和的歐亞水獺「大金」，自去（108）年底開始，就逐步展開搬家和混群等個體調度計畫。即日起至農曆春節期間，台灣動物區歐亞水獺戶外活動場，將由救傷收容、高人氣的歐亞水獺哥哥「大金」一「隻」獨秀，陪伴大家一起除舊佈新，歡慶新年！

歐亞水獺「大金」：保育員哥哥陪我玩！（台北市立動物園提供）

因為參與林務局野生動物收容救傷計畫，台北市立動物園在2014年時，收容照養了當時仍未開眼的歐亞水獺寶寶「大金」和「小金」兄弟檔，在人工哺育的環境下長大，兩兄弟逐漸變得比較不怕陌生人，哥哥「大金」更是特別親近保育員，每天當保育員進入欄舍進行場地清理和擺放食物時，「大金」都會飛撲上來抱住保育員的雨鞋不放，或許就是因為這樣熱情奔放的個性，讓「大金」成功擄獲了不少粉絲的關注呢！

歐亞水獺「小金」：我在新家適應良好，大家不用擔心唷！（林宣足攝）。（台北市立動物園提供）

在金門的野外，白天或是夜晚都可以發現歐亞水獺的蹤跡，不過牠們仍以夜晚較為活躍。歐亞水獺「金莎」在育幼期間，白天幾乎都帶著寶寶，隱身在巢箱內休息，即使保育員進入活動場，擺放裝滿新鮮活魚的浮球，也很難得引誘她們在日間離開舒服的窩，一直要等到日落之後，「金莎」和寶寶才會出來活動。

歐亞水獺「小金」：我搬到保育區的新家囉！（林宣足攝）。（台北市立動物園提供）

許多忠實的粉絲們都知道「金莎」的習性，因此位在台灣動物區的歐亞水獺活動場，通常都要到接近傍晚時分才會開始有粉絲們聚集，等候欣賞歐亞水獺在水中穿梭捕魚的俐落身影。

熱情奔放的個性，讓「大金」成功擄獲了不少粉絲的關注呢！（林宣足攝）。（台北市立動物園提供）

隨著在園內出生的三隻歐亞水獺寶寶「浯優」、「浯綠」和「青嶼」陸續長大並展開獨立生活，原本在台灣動物區內的空間顯得愈來愈擁擠，為了讓每隻歐亞水獺都能擁有相對更舒適優質的生活環境，「小金」和「金莎」已於去（108）年底入住保育區新完成的照養空間。

歐亞水獺「大金」：哦！有人來了！（林宣足攝）（左）、即日起到農曆春節期間，都將由「大金」在歐亞水獺活動場客串演出（右）。（台北市立動物園提供）

而台灣動物區歐亞水獺戶外活動場，即日起到農曆春節期間，都將由「大金」客串演出，農曆年後場地則會暫時轉換給救傷的歐亞水獺寶寶進行「游泳訓練」。提醒所有喜愛「大金」的粉絲們，記得把握這難得的機會，來動物園和「大金」敘敘舊、一起團圓過新年！

歐亞水獺「大金」客串登場 陪伴粉絲歡度農曆新年。（影音由台北市立動物園製作，取自YouTube）

(中時電子報)