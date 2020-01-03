南投醫院升格區域教學醫院，在地醫療向前跨大步。（廖志晃攝）

福部長陳時中（右），頒獎表揚吳玉環。（廖志晃攝）

救援有功單位串起生命之鏈，及時搶救寶貴生命。（廖志晃攝）

衛生福利部南投醫院，升格為區域教學醫院，衛福部長陳時中表示，未來將補助南投醫院增購高端醫療儀器設備，並充實專業醫療人才，提高醫療能量；縣長林明溱感謝衛福部支持，讓醫療在地化邁開一大步。

南投醫院升格揭牌儀式，由院長洪弘昌主持，包括陳時中、林明溱，立委馬文君、蔡培慧及許淑華，醫福會執行長王必勝、健保署中區業務組長方志琳，還有草屯鎮長簡景賢，縣議員陳翰立、羅美玲，以及衛生局長黃昭郎、消防局長林聰吉等人都共襄盛舉。

陳時中表示，南投醫院近年來在洪弘昌院長領導及同仁努力下，建立良好的信譽，此次通過評鑑顯示南投醫院深具實力，值得鄉親信賴；未來，期許醫療團隊朝中度級急救醫院努力，提升緊急醫療服務，給予南投鄉親更優質完善的醫療照顧，讓整體醫療品質更臻完善。

林明溱表示，洪弘昌上任後，陸續採購先進醫療設備，成立高壓氧中心及核子醫學科，使醫療科別愈趨完整，並且積極延攬優秀人才，引進醫學中心專科醫師進駐，以區域教學醫院的規模，提供完整的醫療服務。

洪弘昌表示，未來將秉持沒有最好，只有更好的服務精神，持續擴充高端醫療設備及專業醫療人力，提供鄉親更優質的醫療環境與服務。

蔡培慧期許有更多專業醫療到南投，包括小兒科、眼科及復健科等，完善醫療服務；馬文君、許淑華肯定南投醫院致力提升醫療品質的努力，並關心偏鄉專業醫護人力缺乏問題，期許在衛福部支持下，有更多的醫療人力及設備的挹注。

陳時中並頒獎給南投醫院護理師吳玉環，表彰她在溪頭自然教育園區，以CPR搶救一名突然倒地男子，挽回一條寶貴生命的專業和義勇行為，並與當日協助救護的相關單位台大實驗林管理處、南投縣消防局鹿谷分隊、及童綜合醫院，一同宣示協力合作串聯生命之鏈，守護生命。

(中時 )