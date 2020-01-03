國軍黑鷹直升機昨迫降（2日）傳出死傷消息，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職。前國安會副秘書長葛光越今天（3日）特地到靈堂悼念，在受訪時難掩悲痛情緒，哽咽回憶上將沈一鳴當年「埋頭苦幹、不退縮」的優秀表現，更透露英勇帥氣的他，曾為追求最佳飛行表現，不惜把脖子練粗。

據《中央社》指出，葛光越當年曾帶著沈一鳴等多名飛行員、地勤到法國迎接幻象戰機，葛光越表示，當時去法國的接機人員都是空軍千挑萬選出來的菁英，大家在法國不同語言、文化環境下，努力走過來，這也使幻象戰機成為之後國軍中最優秀的戰力。

為此，葛光越特地在今日下午帶領多民退役人員至三軍總醫院前靈堂悼念。他在接受媒體聯訪時，語氣堅定卻仍帶著哽咽。

沈一鳴埋頭苦幹、絕不退縮的形象讓葛光越印象深刻，表示他一直以來都非常努力鍛鍊自己，只為了成為一個優秀的飛行軍官。（圖／軍閥社）

身為一名老長官，葛光越回憶過去和沈一鳴一起訓練時光，令他印象最深刻的是，沈一鳴當年為了避免飛行黑視，不斷鍛鍊自己的頸部，把脖子練的非常的粗。他指出，外界認為沈一鳴英俊瀟灑，其實當年在部隊時，沈一鳴不惜犧牲自己俊俏容貌，把脖子練得比現在粗了快一倍。

「他一直埋頭苦幹、絕不退縮。」葛光越說，沈一鳴一直以來都非常努力鍛鍊自己，只為了成為一個優秀的飛行軍官。後來他增加的經歷、學歷，甚至成為國家級大長官，沈一鳴成為大家眼中的模範生。但這背後，其實都是努力出來的。

葛光越表示，在昨天得知遺憾消息後，許多舊長官、同僚都非常難過，所以今天上午臨時決定要到靈堂致意，不少人專程從新竹北上，為了就是要一同送沈一鳴最後一程。

(中時電子報)