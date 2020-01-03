前蜜蜂少女隊單飛出輯的玉女歌手曾詠熙（Teresa），前年夏天她被診斷出肺部有4公分腫瘤、連呼吸都劇痛的她，3個月後確診為肺結核，一度厭世到腦海閃過人生跑馬燈，歷經巨咳和暴瘦到42公斤的陰影，曾詠熙積極複診，憑著意志力對抗病魔，更展現創作實力，3日推出籌備4年的獨立發行迷你專輯《你還記得嗎？》。

經歷重病的曾詠熙，推出新專輯《你還記得嗎？》。（曾詠熙提供）

曾詠熙推出新專輯《你還記得嗎？》，一人包辦迷你專輯中全部6首歌詞、1首作曲。（曾詠熙提供）

曾詠熙整整養病近2年，生病期間雖沒有經濟來源，她省吃儉用不怨天尤人，吃藥之外更用最愛的音樂創作療癒自己，養病過程陸續完成多首詞、曲創作，從去年9月起開始進入專輯製作期，整張專輯從頭到尾只有製作人和一位平面設計師，她一個人包辦迷你專輯中全部6首歌詞、1首作曲，親力親為擔任專輯統籌身兼概念、企劃、造型和創作。

此外好友介紹她影像團隊，用極經濟的費用完成拍攝，她感恩說「非常感謝朋友們不計血本的幫忙，算我極便宜的愛心價！讓我可以從零到有完成這張專輯」，從「鬼門關前走一遭」到積極配合醫囑，已胖5公斤回來，原本凹陷的雙頰填滿，回復動人的容貌，至今終於發行全你迷你專輯，她笑說「有『重生』的感覺！」

曾詠熙從玉女歌手搖身一變為都市潛力女聲，新專輯封面自創「星空妝」。（曾詠熙提供）

曾詠熙推出籌備4年的獨立發行迷你專輯《你還記得嗎？》。（曾詠熙提供）

從玉女歌手搖身一變為都市潛力女聲，專輯封面自創「星空妝」，也請到幫天后鄧紫棋共同製作的馬敬恆（T-Ma）擔任製作人，為求完美還斥資將母帶送到世界級的美國Sterling Sound進行後期，由葛萊美獎得主Randy Merrill親自操刀。

專輯同名曲〈你還記得嗎？〉中講述在追求夢想過程中，自己的掙扎與希望，她比喻說「和大多數人都會對著鏡子和自己對話一樣，不但是對自我初心的追尋，也表示對熱愛的堅持。」她將在18日晚上於新加坡首次舉辦曾詠熙《你還記得嗎？》迷你演唱會，同時也將限量推出她親自參與設計的周邊商品，有T恤、包包等，購票資訊請洽官方網站。

(中時 )