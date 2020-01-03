台南市政府勞工局「有情有疼心ㄟ厝」房屋修繕計畫第102戶，七股區陳姓阿嬤3日歡喜入新厝，台南市議會議長郭信良（左三）前往關懷祝福。（台南市議會提供／劉秀芬台南傳真）

台南市政府勞工局「有情有疼心ㄟ厝」房屋修繕計畫第102戶，七股區陳姓阿嬤家3日正式交屋。（台南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市政府勞工局「有情有疼心ㄟ厝」房屋修繕計畫第102戶，七股區陳姓阿嬤3日歡喜入新厝，勞工局局長王鑫基與木工工會、大台南總工會送上床鋪與床單，台南市議會議長郭信良及多位議員亦到場關懷祝福，陳阿嬤也感謝各界善心人士的愛心與幫助。

王鑫基表示，83歲陳阿嬤兒子及媳婦於去年相繼過世，留下7歲及12歲孫子女，3人經濟困窘、居住老屋頹圮漏水。台南市議會除發給慰問金、發起募款，並由市府勞工局、修繕志工服務隊及回社慈善會協助完成房屋修繕，郭信良3日與蔡秋蘭、陳昆和、蔡蘇秋金等議員特地再次前往，見證交屋儀式。

王鑫基表示，為了讓陳阿嬤一家在過年前有個遮風避雨的居住環境，許多職業工會志工們放下手邊的工作及捨棄假日休憩，輪班為老屋進行修繕。完工後的住家煥然一新，陳阿嬤感動的表示，非常感恩大家的幫忙，自己活到80幾歲從來沒住過如此美好溫馨的房子。

郭信良表示，台南市實在是個充滿人情味的城市，各職業工會組成的修繕志工服務隊，創全國之先，幫助弱勢勞工家庭修繕房屋，是大功德的善舉。

為了幫助陳家兄妹繼續就學，七股區公所目前代為保管各界的善款，日後將成立信託專戶，郭信良議長呼籲，陳家兄妹需要大家的幫助，請社會大眾多盡點心力，一起來幫助他們成長。

(中時 )