櫃買中心今（3）日表示，為提升資訊揭露透明度，提供投資人更豐富的資訊品質，將按季發布最近一年上櫃公司執行買回庫藏股情形，投資人得自公開資訊觀測站「投資專區」→「庫藏股資訊專區」項下之「庫藏股統計彙總表」查詢相關資訊。

櫃買中心表示，經統計最近一年度（108年1月1日至108年12月31日）上櫃公司執行買回庫藏股，計有56件（41家公司），已期限屆滿或執行完畢或終止執行之件數計有44件。前開期間買回庫藏股執行率達100％者計有21件；買回庫藏股執行率低於50％者計有3件。

櫃買中心提醒，上櫃公司經董事會決議執行買回公司股份，應依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條之一規定，確實依所申報之買回數量與價格執行買回，因故未買回股份者，亦應依「證券交易法」第二十八條之二第七項之規定，就未能執行買回股份之原因，於最近一次之股東會對股東說明。

(工商 )