金管會為推廣金融知識，兵分多路。金管會指出，為保護投資人權益及落實金融知識普及，108年與證券期貨周邊單位共同合作辦理多元投資人教育活動成果豐碩，其中，第16屆「校園證券投資智慧王-全國大專院校知識競賽」有近7千位學生組隊參賽，創歷年新高。

證期局指出，去年在校園金融知識扎根活動中共辦理「深入校園金融知識講座」、「大學生理財通識講座活動」、「全國教師證券知識研習營」及「大專生證券菁英種子培育營」等活動，108全年超過8,000人次參加。

證期局強調，由證交所主辦、證期會承辦的第16屆「校園證券投資智慧王-全國大專院校知識競賽」共有2,318隊、近7,000位學生組隊參賽，創歷年新高，其中，有40隊進入決賽，在2019年12月24日舉行複賽暨總決賽，經過緊張激烈的比賽搶答過程後，由中興大學所組成的「八隻小豬」隊奪得總冠軍，獲頒獎學金10萬元、亞軍2隊分別是國立臺北商業大學「Wealth」隊、中信金融管理學院「老子有錢」隊，均獲頒獎學金3萬元。

證期局指出，為響應國際證券管理機構組織（IOSCO）於108年9月30日至10月6日所舉辦之2019世界投資者週活動，也辦理各類投資者教育活動項目（包括實體、網路活動、專區連結及媒體文宣等）計92項。該期間實體活動人數47萬餘人，網頁瀏覽達26萬人次。

另外，也持續辦理多樣化教育宣導，包括辦理投資未來系列講座：金管會與證交所委託證基會，透過免費講座及公益活動方式，與社區大學及社會團體合作，向在地民眾分享正確投資理財觀念，防範金融詐騙；辦理地點涵蓋偏鄉與離島地區，該系列講座全年度計80場，超過6,600人參加。

以及辦理「共同基金投資新視界系列講座活動」：全年辦理54場次，超過3,200人參加。 三、透過電視台公益託播由周邊單位共同製作之建立內稽內控、紛爭調處機制、團體訴訟、電子投票、集保e存摺、期貨風控及善用公開資訊觀測站等主題之宣導短片。

金管會表示，今年仍將持續督導各周邊單位推廣投資人教育宣導，以健全市場發展及保護投資人權益，希望投資人善加運用，建立正確投資觀念。

(工商 )