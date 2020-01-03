武漢不明原因肺炎病例上升。武漢市衛生健康委員會最新通報，截至3日早上8時，共發現符合不明原因的病毒性肺炎診斷患者44宗，其中11宗重症，其餘患者生命體徵總體穩定。

通報指出，目前所有病例均在武漢市醫療機構接受隔離治療，已追蹤到121名密切接觸者並醫學觀察，密切接觸者的追蹤工作仍在進行中。

未發現明顯人傳人證據，排除常見呼吸道疾病。根據通報，流行病學調查顯示，部分病例為武漢市華南海鮮城（華南海鮮批發市場）經營戶。截至目前，初步調查表明，未發現明顯的人傳人證據，未發現醫務人員感染。病原鑑定（包括核酸檢測和病毒分離培養）和病因溯源工作正在進行中，已排除流感、禽流感、腺病毒感染等常見呼吸道疾病。

當局表示，不明原因的病毒性肺炎病例的臨床表現主要為發熱，少數病人呼吸困難，胸片呈雙肺浸潤性病灶。

疫情發生後，大陸國家和省衛生健康委派出工作組和專家組到武漢市，指導當地開展疫情應對和處置工作。武漢市衛生健康委在全市醫療機構開展相關病例搜索和回顧性調查，已完成對華南海鮮城的環境衛生處置工作，進一步衛生學調查正在進行。

(工商 )