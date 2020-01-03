人民幣兌美元在岸價（CNY）3日下午收盤跌85點，終止連升3日，低見6.9753。

人民幣兌美元在岸價收報6.9716，較2日下午4時30分收報6.9631，跌85點或0.12％；較晚上11時30分最後成交價6.9643，跌73點。

離岸價（CNH）亦跌穿6.97，低見6.9745。19時05分，離岸價報6.9708，在岸價報6.9722。

官方3日開出的中間價報6.9681，較上日報6.9614，跌67點或0.1％。

交易員指出，中東局勢驟變提升市場避險情緒，美元小幅回升令人民幣承壓；不過隨著季節性結匯需求陸續釋放，預計人民幣仍有反彈空間，但中東局勢的不確定性可能會擾動匯價表現。

另有交易員認為，市場繼續關注中美第一階段協議更多細節，而且目前中方仍未對本月中旬簽署協議的說法予以回應，中間可能仍有變數，人民幣大幅升貶的空間均不大。Fed多名官員將發表講話，亦值得關注。

(工商 )