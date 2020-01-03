台視《2020超級巨星紅白藝能大賞》1月12日在台北小巨蛋隆重登場，今年特別邀請「台灣電音女神」謝金燕與觀眾熱鬧一晚。她再度降臨《紅白》，為精采卡司陣容再添光彩，第三度登《紅白》舞台，又與上次表演相隔數年，她表示自己滿是興奮與期待，她笑說：「姐姐很開心隔四年(2016年)再度登上《紅白》，在除夕陪伴大家一起圍爐吃年夜飯！」

她舞台表演吸睛，往往成為粉絲們討論的焦點，每回出場馬上讓現場氣氛瞬間沸騰，她費盡心思設計表演，從主題、道具、服裝都親力親為參與製作討論，極盡所能將最精采帶到舞台上。

為了完美呈現《紅白》表演，她也是想破頭，不過具體內容她則保密到家，但是保證「跟跨年完全不一樣」，她俏皮表示：「跨年是李小龍對戰恐龍，姐姐這次會用什麼裝扮來大家一起過年呢？讓觀眾拭目以待吧！」喊話要粉絲好好期待、一起high過年。

(中時 )