謝忻復工以來第一個談話節目通告《單身行不行》，空檔時和媒體大方談感情問題。（盧禕祺攝）

謝忻3日錄《單身行不行》前受訪時澄清，「沒有要賣房，現在住得蠻舒適的，經濟雖然吃緊，收入還過得去。」收入沒有斷炊，年底尾牙也接了三場，「感謝大家的支持，至於尾牙價位要請示經濟公司。」今年民視除夕節目主持棒未見她蹤影，她感慨表示：「有點孤獨，我一直都很習慣群體生活。」

她復工後首度上談話性節目表態與阿翔偷腥事件後的心路歷程，「很多事情後悔來不及，要勇敢承擔。」被問到當初為何愛上阿翔？她轉了一個彎回：「最近葉問好看哦！」然後模糊回了一句：「就是有一個友情厚度在。」她坦言剛好換手機，資料全沒了，因此也沒有阿翔夫婦的聯絡方式了。

她認為未來有工作機會都會樂意接受，至於是否擔心跟Grace上同一個節目？她傻笑說：「基本上也不會發通告給我吧！怕的話就不會上。」她感慨以前常忽略與爸媽之間的相處，事情發生後的空窗期回到基隆多陪伴家人，現階段會以事業為重心，也不排斥再談新戀愛，「不會擔心沒人追，現在不要想這麼多，會阻礙自己往前走。」

(中時 )