距2020總統大選僅剩幾天，國民黨總統候選人韓國瑜會逆轉勝嗎？資深媒體人趙少康直指，現在很難講，但這兩個禮拜，韓有逆轉的跡象，因此未來這8天對他非常重要，要爭取更多選票。

趙少康在《觀點》指出，很多人問他韓國瑜會不會贏，他說真的不知道，因選情撲朔迷離，韓的造勢場很熱 基層支持韓的聲音很大，若幾個禮拜以前問他，他會說韓國瑜不會贏，但現在很難講。韓國瑜3場政見會和一場辯論會表現不錯，雖然有各種批評，但的確表現不錯，以媒體看來還是逆勢中的候選人，最後還能堅持到底，愈戰愈奮，這樣的精神是很可貴的，面對各種抹黑，他還是鬥志昂揚，不簡單，選民也在看。

趙少康認為，有很多反敗為勝的例子，到最後韓國瑜若能讓人覺得表現還不錯，而這兩個禮拜看來，韓有逆轉的跡象。趙少康說，他常常講選舉要贏，誰決定時間、誰決定主題、誰決定戰場，誰就贏，不能被拖著跑，要主導戰場。

趙少康指出，對蔡英文來講，未來8天，她是固守她的城池、戰地、戰果，因她覺得現在穩了，但蔡要再增加選票不容易，因已到了頂端，不掉票就不錯了。但這8天對韓國瑜非常重要，想要逆轉勝，這8天，他要爭取更多選票，他也有機會爭取更多選票。

(中時電子報)