義賣拍賣會由王麗萍（左）擔任拍賣官。（許素惠攝）

雲林縣參與式民主協會義賣募款會不少人共襄盛舉。（許素惠攝）

一群年輕人8年前有感於代議制民主治理低效能，治絲益棼，蹲點雲林深耕，2年前成立雲林縣參與式民主協會，倡議、推動、實踐起源於1989年之參與式預算（Participatory budgeting），今年參與式預算實踐於雲林縣東勢鄉龍潭村小有初效，但經費告罄，下午在藝文界力挺下，捐出創作義賣籌款，也希望各界捐輸，共助農村草根民主開花結果。

虎尾厝沙龍主人王麗萍擔任拍賣官，她說自2000年阿扁當選總統，台灣代議體制基本建立，政黨輪替制度化，但迄今治理低效失能，治絲益棼，盡暴畢露，所以才有雲林縣參與式民主協會的問世。

雲林縣參與式民主協會祕書長王俊凱指出，該團隊自2012年開始在雲林深耕，並於兩年多前正式成立協會，倡議、推動、實踐起源於1989年之參與式預算（Participatory budgeting），希望開創人民有權力（power）自治的新民主，並以參與式預算為全新動力，以將原子化社區居民重新民主凝起來，重建社區民主自治共同體（community），解決雲林鄉村之結構性危機，包括青年外流不止、人口老化、農村虛微及農業衰微。

龍潭村長黃詩媛特地來到場分享成果，也感謝協會這群有志的年輕人願意蹲點農村，幫助偏鄉，當場放映雲林縣參與式民主協會實踐成果分享暨紀錄片，展現該村實踐參與式預算的改變。

王麗萍深受感動，因為協會工作人員長期未支薪，且專務於參與式預算的新民主奠基工程，實在沒有餘心餘力張羅經費，因此穿針引線由以雲林在地元素為創作精神的藝術家廖信彥、新台灣壁畫隊等藝術家慷慨響應捐出畫作義賣，為協會籌款。

王麗萍賣力推薦各作品，獲得多位社運界及企業界解囊相挺，並成立電子畫冊供欣賞選購，也可以單純捐款，帳號：戶名：雲林縣參與式民主協會黃勝豊，郵局代碼：700，郵政劃撥帳號：2285-0313，郵局存簿帳號：0301056-0218270，捐款聯絡人：劉小姐0928-900364

(中時 )