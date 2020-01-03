日產前董座高恩（Carlos Ghosn）從日本潛逃到黎巴嫩出境一事，留下許多疑團，也讓日本出入境管理能力大受質疑。外國媒體報導，高恩藏在裝樂器木箱中，搭私人專機潛逃出境，但時事通信社引述熟悉日本出入境管理的專家指出，私人飛機的保安檢查要藏在行李出境應該是不可能的。

媒體報導，高恩29日晚間搭小型私人噴射客機從關西機場出境，經土耳其的伊斯坦堡到黎巴嫰。關西機場設有可辦理出入境手續的專用設施，私人飛機的飛航大多是委託航空公司，但搭私人專機的旅客在出境前跟一般旅客一樣，必須經過航空公司的安檢，也必須接受海關、出入境審查和檢疫手續等。

報導指出，航空公司通常會委託給警備公司進行安檢，針對無法確認內容的行李會用X光掃瞄，一般客機的安檢很徹底，但私人飛機的安檢有時會比較寬鬆。

在東京入境管理局工作逾20年的小說家久保一郎指出，私人飛機裝的是個人的行李，檢查自然比較寬鬆，警備員若聽說是樂器有可能不會檢查，大件行李運出國並非不可能。但經過安檢這一關時，由於可能攜帶麻藥等違禁品，海關若發現可疑行李時會要求開箱確認，所以通常是不可能藏在裝樂器木箱中闖關成功的。

高恩的妻子也向路透社表示，隱身樂器木箱是「虛構」的，但她不願說明高恩逃出日本的詳細經過。

高恩因違反公司法保釋候審中，去年第1次被逮捕後，2019年3月付了10億日圓保證金，在被逮捕的第108天時一度被保釋，去年4月又被以違反公司背信法逮捕、拘留，一直到4月下旬付了5億日圓保釋金才獲釋。

當時保釋的條件是，高恩住宅入口處須設監視器接受24小時監視，高恩能使用的電腦只有律師辦公室的1台電腦，手機也只能用1支，在對外通信方面被嚴格控管。

日警監視器畫面中確認，高恩從12月29日中午從居住的東京港區的住宅外出，但之後並沒有返家的畫面。

日本至於高恩出境所用的護照，已證實是用他持有的兩本法國護照中的1本，高恩除了法國護照外，還有黎巴嫰和巴西的護照。美國媒體報導，黎巴嫰的律師團以高恩非法入境伊朗的罪嫌提告，若被判有罪，最高可被處15年拘役。

(中時電子報)