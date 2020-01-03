亞洲首富可能很快會變得更加富有，印度能源業大亨正在推出一項新的電子商務服務，將與亞馬遜競奪這個13億人口市場。
印度石油和天然氣巨頭Reliance Industries的董事長穆克什·安巴尼（Mukesh Ambani）在2019年《富比士》億萬富豪榜上排名全球第13位。他最著名的豪奢之舉，就是讓碧昂絲在2018年在他女兒的婚禮上表演。
安巴尼正在透過其在印度三個大都市地區的子公司之一Reliance Jio，推出電子商務平台JioMart來擴展他的家族帝國。
根據其網站，該線上購物平台擁有超過50,000種雜貨產品，無最低訂購量的免費送貨上門，「無問題退貨政策」和快遞服務，與亞馬遜創始人貝佐斯提供的服務類似，明顯是衝著亞馬遜而來。
根據印度政府成立的印度品牌資產基金會（Brand Brand Equity Foundation）2019年10月的報告，印度是電子商務領域增長最快的市場之一。該報告預計，美國全國電子商務領域的收入將從2017年的390億美元增加到2020年的1200億美元，部分原因是智慧手機和網際網路在印度日漸普及。
(中時電子報)
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