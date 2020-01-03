庹宗康在《旅行應援團之一起出發吧》帶著小鐘、王宣及夢多到新竹的玻璃博物館體驗吹玻璃製作時，面對1300度高溫熔爐熱氣逼人，庹宗康說吹玻璃因為溫度很高其實很緊張，在師傅的協助下與其他藝人的加油下，他邊轉邊一口氣吹了整整25秒，吹出又大又圓的標準圓形玻璃，圓到連師傅都對他比出大拇指邊說吹得漂亮，不過他實在吹得太認真吹完直說：「現在有點頭暈」。

庹宗康高溫吹玻璃超緊張，人生第二次挑戰很「圓滿」。（衛視中文台提供）

帶著吉他的小鐘決定要來即興創作歌曲紀念這段旅行，小鐘以輕快、開心的巴沙諾瓦曲風開頭，庹宗康、王宣陸續接手填上歌詞，輪到夢多要接手時，就在他苦思歌詞時，小鐘創作思緒異常敏捷馬上接上：「我想念康茵茵，你在哪裡？」讓夢多大聲說：「她在台北啦！」沒想到庹宗康加碼提議這句歌詞後面還要再補上：「在心裡。」小鐘也馬上幫歌曲命名為「康茵茵之歌」。

小鐘（右一）、庹宗康（右二）聯手寫下「康茵茵之歌」，夢多（左一）聽了滿頭汗，王宣為（左二）。（衛視中文台提供）

夢多哀號的說好不容易沒有人再提起，結果錄影前一天在其他節目沈玉琳一直cue他這件事，還連說了三個小時，結果來這裡錄影繼續被cue，夢多邊說邊滿頭大汗，只好猛灌咖啡，苦笑說：「我第一次錄影還不到十分鐘就喝完一杯咖啡。」

(中時 )