大陸武漢市發生不明原因肺炎疫情，疾管署官員表示，於今日下午4：50接獲大陸回覆最新疫情及處置，目前已總計累計44例個案，部分為華南海鮮市場經營戶，其中重症11例，且已追踪到121名密切接觸者，目前不明病毒沒有明顯的人傳人及醫護人員之間的傳染，且已排除為禽流感、流感或腺病毒，可能為一新型冠狀病毒，當前需趕快找出病毒可能宿主及傳染環境，以利後續防治。

疾管署副署長莊人祥表示，依據大陸調查，不明原因肺炎個案臨床表現主要為發熱，少數病人呼吸困難，胸部X光片呈雙肺浸潤性病灶，初步研判為病毒性肺炎。除重症病例之外，其餘患者生命徵象穩定，均在武漢市醫療機構接受隔離治療，當地衛生單位在全市醫療機構進行相關病例搜索及回顧性調查，並已完成華南海鮮城的衛生清潔工作

莊人祥表示，疾管署將繼續維持現有對武漢直航台灣班機的登機檢疫措施，各項預防整備措施仍將繼續進行，並提醒旅客入國境時如出現發燒或類似流感症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口的檢疫人員；近期曾前往大陸武漢地區的民眾，返國10天內若有發燒或急性呼吸道症狀，應主動通報1922防疫專線並戴口罩儘速就醫，就醫時請主動告知(旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚等資訊，以供醫師評估及時診斷通報，並接受完善的醫療照護。

(中時 )