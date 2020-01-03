四川一家金飾店去年年底被人盜走價值人民幣200多萬(折合台幣約一千萬)的黃金首飾，但是監視器拍到的嫌犯卻做了非常嚴密的變裝，根本拍不到外貌特徵，但他怎麼也沒想到，自己沒吃完隨手丟棄的一包辣條，卻成為警方破案的關鍵證據。

11月1號淩晨，宜賓市一間珠寶店被盜走3000多克的黃金、鉑金首飾，初步確定被盜首飾價值200余萬元。鑒於案情重大，警方成立專案組。經現場勘查，犯罪嫌疑人是從珠寶店更衣室後面破窗進入的，但監視器並沒有記錄到他的模樣。

犯嫌得手後，故意躲避街面的監控，還把作案衣服扔在橋下，警方之後調取大量的監視器影像，判斷犯罪嫌疑人身高在165到175公分之間。警方也注意到，嫌犯在現場有喝水的行為，但杯子上並沒有留下DNA資訊。不過他卻在地上留下一袋未吃完的辣條。

被盜走的黃金、鉑金飾品全數被追回。(翻攝自看看新聞)

警方透過他遺留的食品，發現嫌犯曾有過前科對比資料後就此鎖定了嫌犯可能是一名何姓男子 。最終在案發36小時後，逮捕犯人案件告破。這名何姓男子對犯罪事實供認不諱，盜走的黃金、鉑金飾品全數被追回。

(中時電子報)