大陸武漢爆發不明肺炎，當地衛健委公告，至2020年1月3日上午8時，共發現符合不明原因的病毒性肺炎診斷患者44例，其中重症11例。對這次造成不明肺炎病毒鑑定已排除流感、禽流感、腺病毒感染等常見呼吸道疾病。

《中央社》報導，武漢市衛健委今天公告的病例，比前一次的公告多了17例。武漢市衛健委於去年12月31日公告稱，最近「不明原因肺炎」有27個病例，其中，7例病情嚴重，均已隔離治療。

武漢市衛生健康委員會今天再次公告指出，這次不明原因的病毒性肺炎病例，病例臨床表現主要為發熱，少數病人呼吸困難，胸片呈雙肺浸潤性病徵。截至2020年1月3日8時，共發現符合不明原因的病毒性肺炎診斷患者44例，其中重症11例，其餘患者生命體徵整體穩定。目前所有病例均在武漢市醫療機構隔離治療，已追蹤到121名密切接觸者並進行醫學觀察，正在追蹤密切接觸者。

流行病學調查顯示，部分病例為武漢市華南海鮮城經營戶。截至目前，初步調查表明，未發現明顯的人傳人證據，未發現醫務人員感染。

病原鑑定（包括核酸檢測和病毒分離培養）和病因溯源工作正在進行中，已排除流感、禽流感、腺病毒感染等常見呼吸道疾病。

(中時電子報)