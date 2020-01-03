乱彈阿翔說最近正在為自己的告別式歌曲做準備，讓製作人感到有意思，因此《台灣金頌》本周才會以「告別式歌單」作為主題，節目上他表示因社會風氣，比較不會去面對「告別」這個議題，「我們面對之後其實也沒什麼，東西都會來來去去，我們可以很大方來接受這個事情，最後不一定是一首歌，說不定只有音樂而已。」

乱彈阿翔和浩子分享自己的告別式歌單。（公視提供）

浩子則分享了自己的告別式歌單，特別選擇了自己所寫的歌曲〈媽媽的菜〉，感性的表示：「希望在我最後要跟大家說再見的時候，讓大家再懷念我一次，也是最後一次留戀」；說到因為自己喜歡喝酒，也選擇了葉啟田的〈乾一杯〉，「因為我們平常跟朋友就是這樣，最後我們乾最後那一杯，可能會捨不得把它喝完，但是總是有喝完的那一天。」

荒山亮希望把告別式辦成演唱會。（公視提供）

荒山亮心中理想的告別式模樣是辦成演唱會的形式，「讓大家都來唱我寫的歌，五十年之後還有人會唱就很開心。」他說人生最後一通電話最想打給「爸爸」，因為母親走的早，自己年輕的時候也比較放蕩，不曾主動打電話關心父親，這幾年才開始試著要與對方多聯繫，「可以從一周一通電話開始，一開始會很尷尬，但三通之後就會習慣了，雖然爸爸不會多作表示，但他其實也會很開心。」

余佩真大讚翔哥嗓音磁性很性感。（公視提供）

(中時 )