私立學校的未來，要靠衛福部來拯救？全國教師工會總聯合會痛批，根據媒體2日報導，衛福部修法簡化「長期照顧服務機構設立許可及管理辦法」行政程序，高中以上私校法人若在組織章程已表明學校可經營長照相關附屬機構，未來就能直接以學校名義申請設立，毋須再報經董事會同意。長庚科大已表達有意申請。全教總表示，私校退場問題確實難解，但教育部竟只能雙手一攤，把私校的未來讓衛福部來拯救？全教總要求教育部「給個說法」。

全教總理事長張旭政表示，衛福部把腦筋動到私立學校，是因為台灣在去年正式邁入高齡化社會，加上有照顧需求的中重度身心障礙者，衛福部推估2026年國內長照需求人口將可能突破百萬。對照私立學校面臨少子化海嘯，閒置空間、缺少財源等似乎可讓長照需求來補足，也替政府解決現階段量能不足的問題。長照司副司長周道君甚至說，申請學校不必一定要具有長照相關科系，明顯鼓勵所有缺錢的私校都來搶辦這門生意。

張旭政指出，周副司長所言恐有誤導之嫌，依「私立學校法」第50條，學校法人報經主管機關核准後，確實得設立附屬機構，但仍應與教學、實習、研究等相關，且不得逸脫其主要目的，也就是「增進教學效果」，而「充實學校財源」至多只是附帶結果，豈能毫無限制的開放？周副司長非教育領域而做此不當發言，教育部應立即公開澄清。

張旭政表示，長照和教育政策分屬不同面向，私立學校的設立有其法律規定與教育目的，用私校救長照，如同請「張飛救岳飛」一樣荒謬。衛福部片面簡化長照機構設立的行政程序，但依據「私校法」學校主管機關仍有核准的權責。全教總呼籲主管機關萬萬不可任意鬆綁，如果此門大開，未來除了長照機構，私校會不會以生存為名，做起更多五花八門的生意？政府要求各級學校積極配合長期照顧服務政策，將加深教育資源分配之錯置，絕非私校轉型的正道。

(旺報 )