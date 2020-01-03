遠東航空在上個月25日發文給民航局，要求該局對遠航的處分案，延至1月3日再做審議，好讓遠航與投資人能有足夠的協商時間，3日期限屆滿，遠航再度發文，要求再給3個工作日做協商，到1月8日為止，好與投資人做最後協商。

遠航董事長張綱維原對外宣稱兩周內會公布投資人，但因需要協商的細節還很多，因此要求民航局多給一周時間，現在要求再多給3個工作日。另遠航的發薪日是5日，因為碰到周日，會延至6日發薪，屆時發不發得出薪水，員工都在等候。

遠航最大債權銀行合作金庫上個月20日曾透露，遠航已經註銷跳票、20日到期的利息也如期繳納，暫時沒有不履約情況。

業界指出，遠航如果被廢營運許可，投資人就不太可能出手承接遠航，主要是因重新申請許可，依據「民用航空運輸業務作業規範檢查表」驗證過程概分：申請前、正式申請、文件符合、驗證、給證等五階段，其中飛行實際演練最耗時，要經過50小時實際飛行，其中包括10小時夜航，前後估計要花一年時間。

(工商 )