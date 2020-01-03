台股本周續漲0.16％，周線寫下連五紅。華冠投顧分析師吳官隆認為，台灣總統大選在即，下周台股容易再創高，陸股止穩對台股有利，加上政策拉抬的可能性尚存，建議偏多布局中小型股。

回顧本周，國際股市大致樂觀，美中預定於1月15日簽屬貿易協議，再加上中國調降存準率，釋放長期資金約8,000億元人民幣，激勵2日陸股與台股大漲，然3日受到美國砲轟伊拉克的消息影響，加權指數勉強收小漲，上櫃的技術線型更出現開高走低長黑棒，有待下周化解壓力。

(工商 )