台股周線連五紅 可望再創高 20:022020/01/03 工商 廖育偲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台股本周續漲0.16％，周線寫下連五紅。華冠投顧分析師吳官隆認為，台灣總統大選在即，下周台股容易再創高，陸股止穩對台股有利，加上政策拉抬的可能性尚存，建議偏多布局中小型股。 回顧本周，國際股市大致樂觀，美中預定於1月15日簽屬貿易協議，再加上中國調降存準率，釋放長期資金約8,000億元人民幣，激勵2日陸股與台股大漲，然3日受到美國砲轟伊拉克的消息影響，加權指數勉強收小漲，上櫃的技術線型更出現開高走低長黑棒，有待下周化解壓力。 (工商 ) #台股 #陸股 #人民幣 #元人 #激勵 也許您會感興趣 推薦閱讀 春季成長股加持 陸股基金看俏 04:102019/12/30 投資理財 2020 陸股機會大於風險 04:102019/12/30 投資理財 《港股》受陸股上漲帶動，恆指收高0.33％ 16:482019/12/30 財經 陸港觀盤－陸股 現在下車還太早 04:102019/12/31 全球財經 2019年陸股封關 滬指站穩3,000點 全年大漲22％ 04:102020/01/01 全球財經 陸股2020年展望 滬指挑戰3,700點 12:022020/01/01 財經 陸股2020開門飄紅 三大股指大漲逾1％ 10:522020/01/02 財經 陸股開年拉長紅 直播概念股領漲 04:092020/01/03 焦點新聞 春江水暖鴨先知 資金先行布局陸股 04:102020/01/03 投資理財 陸股兩大指數開高 網紅經濟板塊活躍 10:312020/01/03 財經 財經熱門新聞 川普要去北京…陸慌了？專家曝驚天陰謀 - 財經 三星搶發3奈米贏了？ 這資料一曝光...台積電竊笑 - 財經 美伊衝突擴大！ 美期指挫逾350點 白宮發布緊急安全警告 - 財經 剩3天...千萬發票3張未領獎 快檢查Email信箱 - 財經 6小時鐵路環島！交通部完成高快速鐵路網規畫 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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