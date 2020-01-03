立委李彥秀、廖慧珍、沈玉琳以及聽媽團最新班底「阿翔老婆Grace」上《聽媽媽的話》來分享瘦身之路！首次在節目曝光的Grace身材纖細，食量僅是普通人的1/3，也不吃米飯，因為國小時曾聽過媽媽說「吃飯屁股會變大」，讓她幾乎不吃米飯，「媽媽的話深植我心一輩子，從小到大都覺得飯很容易變胖，到現在我沒吃過幾次米飯，它（飯）對我來講是懼怕的！」

Grace無奈表示老公阿翔的身材讓她備感壓力，「雖然他吃得多，但身材還是超瘦，我老公真的很誇張，他不在我面前量體重，我到現在還不知道他體重。」她苦惱剛生完後肚皮很鬆，現場撩衣秀肚子上的「肉鬆」，自虧「皮跟肉是分離的」。

沈玉琳最近在鼓勵老婆芽芽吃胖一點，表示因自己年過半百，喜歡女人偏肉的身材，被問為什麼「口味大變」？他解釋說：「因為男人分階段，年輕時喜歡骨感，50歲左右喜歡肉感一點！」

(中時 )