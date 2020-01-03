桃園市立龍潭高中造園科3年級學生楊祐維當年會考僅拿5B成績，進入龍潭高中造園科就讀，由於導師的悉心指導，加上擔任數學小老師培養出責任感，讓他3年後靠著優異學習成績及全國農科技藝競賽優勝，錄取台灣大學生物產業傳播暨發展學系，他奮發向上的精神也讓師長們讚嘆。

新住民第二代的楊祐維出身經濟弱勢家庭，但他極富愛心，參加校內社團希望服務社，積極參與各項關懷社會的活動，他認為自己或許家庭有些弱勢，「但我一點都不弱勢。」逆境中力爭上游又埋藏著善良助人的種子，讓師長們都對他豎起大拇指。

對於此次錄取台大，楊祐維坦言高中入學時的成績並不理想，但非常感謝導師孫文惠的用心指導，並擔任班上的數學小老師，與同學一起分享學習，過程中提升了表達能力，解題成功也很有成就感。

楊祐維表示很慶幸能夠就讀技術高中的專業類科，在課程上有多元的選擇、也給了他多元的發展，尤其是在擔任技藝競賽選手的訓練過程中除了專業理論的學習之外，實務的操作也讓他有很深刻的體驗。除此之外，他也建議學弟妹，不要僅僅聚焦在書本上，學校的各項活動、競賽、社團要去參與，這也會有不同學習的體驗，甚至也會給自己許多設計上的靈感。

(中時 )