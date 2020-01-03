黑鷹直升機失事釀參謀總長沈一鳴等8位國軍不幸罹難，國民黨從昨天起至今天暫停選舉活動，黨中央今晚再舉辦燭光追思會，國民黨主席吳敦義偕同黃復興黨部主委金恩慶、不分區立委候選人吳斯懷等人參加，吳神情哀戚，聆聽歌曲與致詞時，難掩哀戚頻頻拭淚。金恩慶希望此事件後，政府與民眾要愛護並尊重國軍，強調軍人要的不多，要的是尊嚴榮譽，即使犧牲性命也在所不惜。
國民黨接連兩晚舉辦追思會，國民黨主席吳敦義全程神情哀戚肅穆，在花木蘭合唱團吟唱「奇異恩典」、「送別」時，吳悲痛地掩面痛哭，還拿出手帕頻頻拭淚，接著上台帶領大家默哀一分鐘，最後在「隱形的翅膀」歌聲中落幕，而前總統馬英九則臨時不克前來。
吳敦義致詞時一說完「帶著哀悼心情前來」，難掩悲傷頓時說不出話來，接著他表示，沈一鳴是民國68年班空軍軍官學校第一名畢業，經過很多歷練，一路從空軍副司令做到參謀總掌，對國家貢獻、安全付出，令人敬佩感念，他們會很懷念罹難者。
吳敦義說，誠摯盼望罹難者離苦得樂以後，能夠永生，他同時在此發願，為中華民國安全、人民幸福祈福，在追思會後，也一定時常感念在心，熱愛國家、鍾愛人民，希望不幸事件不要再發生。他強調，台灣平安、中華民國國泰民安、海峽兩岸和平穩定發展，這是大家共同的期待。
接著，黃復興黨部主委金恩慶表示，他代表所有軍人、榮民、榮眷，總共180萬名黃復興成員，為8位罹難者哀悼，並向家屬致意。他讚許沈一鳴是國軍公認極為優秀的將領，其他7位也是軍中佼佼者，在各個工作崗位上都受到各級重視，全國同胞感到哀傷外，對國軍也是重大損失，除了表示遺憾外，內心充滿依依不捨。
金恩慶強調，國軍的基本使命就是保國衛民，平常戰備訓練、救災救難，到了作戰時刻執干戈保衛國家，犧牲性命也在所不惜，國軍先聖先烈為了理想犧牲殉職，對軍人而言，雖然是不幸但也是榮譽，對所有罹難者家屬則是非常深痛的悲哀，未來希望政府、民眾要愛護並尊重國軍。軍人要的不多，要尊嚴榮譽，即使犧牲性命也在所不惜。上天保佑，讓所有人盡快走出傷痛。
包含副主席兼秘書長曾永權、副主席郝龍斌、陸軍上將陳鎮湘、國民黨立委費鴻泰胞兄海軍上將費鴻波、前國防部長嚴明、八百壯士協會理事長吳斯懷、陸軍上將戴伯特、國民黨韓國瑜競總副總幹事周錫瑋等人晚間齊聚於黨中央門口，參加燭光追思會。
(中時 )
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