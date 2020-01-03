國民黨副主席兼秘書長曾永權（左一）、副主席郝龍斌（左二）、陸軍上將陳鎮湘（左三）、國民黨立委費鴻泰胞兄海軍上將費鴻波晚間齊聚黨中央替罹難者哀悼。（趙婉淳攝）

國軍黑鷹直升機2日迫降山區造成8人罹難5人受傷，國民黨3日晚間在中央黨部門口舉行哀悼追思會，由黨主席吳敦義（中）帶領民眾手持燭燈一同哀悼亡者，並為傷者祈福。（姚志平攝）

國軍黑鷹直升機2日迫降山區造成8人罹難5人受傷，國民黨3日晚間在中央黨部門口舉行哀悼追思會，出席民眾手持燭燈排列於台前，盼亡者安息，傷者早日康復。（姚志平攝）

黑鷹直升機失事釀參謀總長沈一鳴等8位國軍不幸罹難，國民黨從昨天起至今天暫停選舉活動，黨中央今晚再舉辦燭光追思會，國民黨主席吳敦義偕同黃復興黨部主委金恩慶、不分區立委候選人吳斯懷等人參加，吳神情哀戚，聆聽歌曲與致詞時，難掩哀戚頻頻拭淚。金恩慶希望此事件後，政府與民眾要愛護並尊重國軍，強調軍人要的不多，要的是尊嚴榮譽，即使犧牲性命也在所不惜。

國民黨接連兩晚舉辦追思會，國民黨主席吳敦義全程神情哀戚肅穆，在花木蘭合唱團吟唱「奇異恩典」、「送別」時，吳悲痛地掩面痛哭，還拿出手帕頻頻拭淚，接著上台帶領大家默哀一分鐘，最後在「隱形的翅膀」歌聲中落幕，而前總統馬英九則臨時不克前來。

吳敦義致詞時一說完「帶著哀悼心情前來」，難掩悲傷頓時說不出話來，接著他表示，沈一鳴是民國68年班空軍軍官學校第一名畢業，經過很多歷練，一路從空軍副司令做到參謀總掌，對國家貢獻、安全付出，令人敬佩感念，他們會很懷念罹難者。

吳敦義說，誠摯盼望罹難者離苦得樂以後，能夠永生，他同時在此發願，為中華民國安全、人民幸福祈福，在追思會後，也一定時常感念在心，熱愛國家、鍾愛人民，希望不幸事件不要再發生。他強調，台灣平安、中華民國國泰民安、海峽兩岸和平穩定發展，這是大家共同的期待。

接著，黃復興黨部主委金恩慶表示，他代表所有軍人、榮民、榮眷，總共180萬名黃復興成員，為8位罹難者哀悼，並向家屬致意。他讚許沈一鳴是國軍公認極為優秀的將領，其他7位也是軍中佼佼者，在各個工作崗位上都受到各級重視，全國同胞感到哀傷外，對國軍也是重大損失，除了表示遺憾外，內心充滿依依不捨。

金恩慶強調，國軍的基本使命就是保國衛民，平常戰備訓練、救災救難，到了作戰時刻執干戈保衛國家，犧牲性命也在所不惜，國軍先聖先烈為了理想犧牲殉職，對軍人而言，雖然是不幸但也是榮譽，對所有罹難者家屬則是非常深痛的悲哀，未來希望政府、民眾要愛護並尊重國軍。軍人要的不多，要尊嚴榮譽，即使犧牲性命也在所不惜。上天保佑，讓所有人盡快走出傷痛。

包含副主席兼秘書長曾永權、副主席郝龍斌、陸軍上將陳鎮湘、國民黨立委費鴻泰胞兄海軍上將費鴻波、前國防部長嚴明、八百壯士協會理事長吳斯懷、陸軍上將戴伯特、國民黨韓國瑜競總副總幹事周錫瑋等人晚間齊聚於黨中央門口，參加燭光追思會。

(中時 )