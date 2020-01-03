受上周連續降雨影響，台南部分地區胡蘿蔔地上葉部呈現萎凋徵狀，台南市政府農業局邀農委會台南區農業改良場、農糧署南區分署及將軍區公所等人員組成勘查小組，3日下午前往將軍區會勘災損，並將提報農委員會，積極爭取現金救助。

農業局表示，台南市胡蘿蔔種植面積約646公頃，總產量約4萬1194公噸，為全台第二大產區，主要產地集中於將軍區277公頃，其他周邊地區為佳里區153公頃、西港區148公頃。

3日一同前往勘查農損的台南市立委候選人蔡育輝表示，估計將軍區胡蘿蔔田受損面積超過20％，已達到現金救助的標準，農業局將報請農委會公告受理申請，依天然災害救助標準，每分地可申請3600元救助金。

目前正值胡蘿蔔生長時期，台南市長黃偉哲呼籲農友，若遇降雨，宜加強農田排水及疏通作業，若有任何相關栽培管理技術問題，可向台南農改場諮詢協助。

(中時 )