龍潭戶政事務所推動智能客服，歷經多次進化已出現第四代「智能小戶」。（邱立雅攝）

龍潭區戶政事務所在2018年引入zenbo機器人之後，陸續進化智能客服，從官網到第3代FB智能小戶到如今新推出Line版本的第4代智能小戶，增加生育津貼入帳通知、護照代辦領件通知、線上叫號通知以及文件預檢等多項主動通知的功能，讓民眾到戶政事務所辦事更便利。

過去戶政事務所推動實體機器人與網路線上客服，多半與市政府資料庫雲端連線，龍潭區戶政事務所主任陳彩紅希望能更聚焦在戶政服務上，於是爭取到經濟部補助，在去年初推出FB版本的智能客服。

由於FB版本智能客服以文字訊息為主，缺乏即視覺，民眾判讀較不容易，且主動性較差，於是著手研究Line版本的智能客服，陳彩紅發現以圖像化的方式對民眾較為方便，更添加了包括生育津貼補助入帳等4個項目的主動通知。

新增的4項主動通知包括生育津貼入帳通知、護照代辦領件通知、線上叫號通知以及文件預檢。陳彩紅表示，前兩項讓民眾無須時時打電話到戶政事務所詢問，智能小戶會發出通知讓民眾確定領件時間。線上叫號則會提前兩號通知，民眾可到隔壁區公所辦事、圖書館走走，無須在現場苦等。文件預檢則會列出所需文件表格讓民眾打勾確認，才不會到了現場才發現需要補件，降低漏失機率。

目前智能小戶上線不到一周，已有超過1100名民眾加入，反應良好，還有鄉親表示「太方便了，應該早點推出。」陳彩紅指出，因第4代智能小戶還在試營運，預計月底會進行全面檢討，針對民眾需求進行改善。

此外，龍潭區戶政事務所還推出抽獎活動，只要加入龍潭戶政line好友，並於line聊天室寫下「龍潭小戶i回應」，即可獲得抽獎機會1次，幸運得主將獲得龍潭小戶公仔隨身碟1個，共計20個，同個帳號限抽1次，獲獎名單將於2月5日公布。

(中時 )