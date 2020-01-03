街口最新強打的「託付寶」廣告標榜「可享有比銀行定存更好的1.5％年收益」又踩紅線！金管會證期局3日指出，雖然現已開放電支機構可代扣款「台幣計價」投信基金，但相關投信投顧公會自律規範3日才核備完成，各投信還要各自修約才能上路，再者，投信對於電支平台基金廣告、促銷活動要核閱，若是有違法地方依法可對投信開罰。

街口支付在2018年9月3日時首度推出自稱「台版餘額寶」的「街口託付帳戶」，並宣稱「保障年收益」，已被金管會禁止過一次，沒想到2020年1月再度捲土重來，並對銀行局強調「只是做支付工具，並沒有保證收益，提供收益的是被扣款的投信基金。」

銀行局長邱淑貞3日指出，所有的金融投資商品都不能標榜「保證收益」，若是有就是違法。據銀行局的了解，街口「託付寶」所謂的保證收益，不是街口支付去提供保證收益，街口支付只是一個支付工具，所謂的收益是指投信基金有約定保證收益、有回饋機制，至於怎麼回饋要看投信端的發行條件，但她強調，寫「保證收益」就會誤導民眾。

證期局則強調，街口支付只是支付機構，不可以銷售基金，而它可代扣款的基金，一定要是經金管會核准的基金，才可以在台灣公開銷售，而且現在只開放「台幣計價」的投信基金才能在電支平台上申購贖回。

但證期局指出，目前電支可代扣台幣基金的自律規範才剛發布，投信要修約後才能跟電支機構合作，且電支非銷售機構，投資人要同時跟投信、電支機構簽約，三方簽約後才能進行交易。

證期局強調，電支平台只是「支付」機構非基金銷售機構，所以不能做基金銷售廣告，而投信若要與電支平台合作，就要把關、核閱電支平台的廣告、促銷活動，因為投信比較了解法規，若是電支平台的廣告違規，依法可對投信開罰。

街口投信、街口支付3日都緊急發布聲明。街口投信指出，攸關109年1月2日街口支付所發布的「街口支付託付寶」相關廣告，內容提及街口投信及街口投信基金，均未經街口投信審閱與同意，與街口投信業務無涉，街口投信將恪守投信投顧相關從業規範，並善盡善良管理人之義務與職責。

街口電支晚間也發布公告，強調託付寶廣告由街口集團-「街口金融科技股份有限公司」所刊登，非由街口電支負責；至於「街口支付」圖示為街口集團LOGO，非街口電支專屬使用。託付寶服務中「街口電子支付股份有限公司」僅依法令從事代理收付經核准金融商品之款項，不涉及基金代銷。

(中時電子報)