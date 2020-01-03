五月天「Mayday Just Rock It!!!“藍 BLUE”」演唱會從2019最後唱到2020第一天，3日舉行第10場，也是倒數第二場，加上今天天氣相當炎熱，吉他手石頭忍不住虧「你們看瑪莎就知道」。而石頭回憶在台北市立體育場舉辦168演唱會時，當天下午也很熱，還下一場雨，「但那天晚上觀眾很熱情，很神奇、很像現在一樣」，也說到台下可能很多朋友不一定參加過五月天演唱會，希望未來不管春夏秋冬或下雨天、大晴天，「能跟你們一起五月天」。

貝斯手瑪莎說，這次演唱會比較屬於回憶，彈這些歌回憶那些畫面，歌迷沒聽過也可以把他當新歌，也邀請會唱的粉絲一起唱，不過話鋒一轉，講到前兩天有人在Jolin演唱會唱的很開心，「旁邊的人很想拿斧頭砍下去，我大概懂那感覺」。

吉他手怪獸笑說，倒數第二場感覺天氣滿好的，氣溫回暖了，「沒風，世界也和平了」，更突然感慨「哎唷，沒事情要奮鬥的感覺，今天就放輕鬆，一點都不搖滾了」，被團員虧「我們都很搖滾啊，只有你最鬆」，怪獸說「我們好像不適合和平氣氛，心寒啊」，提到自己上台前要克服、要挑戰，腎上腺素都會飆高，但今天一切變好了就沒這種感覺，瑪莎則笑問「要來打一管嗎？」怪獸狐疑「什麼？」，瑪莎笑說「腎上腺素」，怪獸說「嚇我一跳」，還cue石頭表演腎上腺素爆發，石頭也超配合高舉雙手秀肌肉發出長聲「啊」，讓粉絲全笑翻。

主唱阿信回憶1999年成團時，鼓手冠佑還沒加入，那段時間一邊唸書玩團，每週五、六晚上到酒吧唱歌，下雨時一個人都沒有，熱烈唱完一首歌「台下只有一個掌聲」，眾團員笑說「酒吧老闆」，後來很多唱片公司陸續接洽，阿信更爆當年選擇加盟滾石唱片原因「因為我的偶像蘇慧倫在滾石，後來發現被騙，去了還是每天看到怪獸、瑪莎、石頭啊，我的生活一點都沒改變」。

阿信接著說「我知道大家比較local，就讓冠佑帶來一首〈酒後的心聲〉」，後來笑說「現在唱歌要申請，那唱〈酒後的垃圾車〉」，五位團員更紛紛模仿喝醉樣發出各種怪聲，搞笑模樣讓台下觀眾樂歪。

(中時 )