下周國內油價原本要降0.1元，但美國炸死伊朗高級軍官傳出，國際原油價格立刻上漲4％，使的國內汽柴油下周恐無法調降。中油認為，短期內原油價上揚難免，但預估波動不會太久。

國內油價含本周在內已經三連漲，目前主力油品95無鉛汽油每公升牌價上升到29.2元、超級柴油調到25.7元，創近7個月新高。不過近日因歐美適逢耶誕與新年假期，原油交易冷清，依照浮動油價公式，下周國內汽柴油有機會降價0.1元，結束三連漲。

沒想到爆發美國空襲巴格達炸死伊朗指揮官，導致市場恐慌，今日布蘭特原油上揚4％，每桶到68.9美元。如此依照公式，下周油價將止降不調，民眾錯失撿便宜機會。至於是否反而還要漲價，依反轉漲幅來看機會不太高。

不過即使下周油價持平，但美伊衝突事件關係緊繃。中油認為，可預期美伊會緊張，短期內原油價格受預期心理影響必然波動，看漲機率高，只是此事件尚不如上次沙烏地阿拉伯油田遭到飛彈攻擊那樣嚴重。

(中時 )