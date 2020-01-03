精明一街是台中歐式風味商店街的發源地，也是全國商店街經營的成功範例。不過，隨著時代的變遷及店家的更替，精明一街商圈積極尋求轉型、重新定位為親子遊樂商圈。近期在產學攜手合作下，透過分階段彩繪店面的鐵捲門、讓精明一街商圈搖身一變成為超吸睛的美麗街景，可望成為網路打卡新熱點。

精明一街管理委員會表示，精明一街商圈總店家數33家，為形塑亮麗的商圈街景，台中市經發局協助輔導精明一街轉型為親子共遊商圈。在商圈替換店家的過渡期，透過幫鐵捲門換上亮麗新衣，營造親子共遊的環境，並邀請台中教育大學USR中心的團隊、專業彩繪師一同發想、繪畫，配合商圈及店家特色，彩繪出一扇扇獨一無二的美麗街景。

鐵捲門彩繪第一階段已完成9家，第二階段5家店面正在執行中。除了彩繪鐵捲門外，精明一街管理委員會為打造夜間也適合親子散步的據點，配合「2020台灣燈會在台中」活動，在商圈打造了燈海，並在燈旗上做了不少巧思，讓精明一街無論白天、夜晚都適合親子同遊。

(工商 )