步入禮堂是人生最重要的大事之一，特別是婚紗攝影，更是一生中最重要的回憶。現在婚紗攝影業者服務到家，提供化妝、拍照、攝影、禮服等一條龍服務，從簽約到履約，時間很長且契約金額所費不貲。

經濟部表示，為了不讓新人、業者傷腦筋，經濟部針對常見的婚紗攝影爭議問題，包括定金收取、外景拍攝、消費者選定樣片的著作權歸屬及指定攝影師的變更等細部事項，邀集婚紗攝影業者、消保團體、消保及智財機關、專家、學者，完成了一份可兼顧雙方權益的新版「婚紗攝影定型化契約」範本，讓新人能開開心心披婚紗，業者能順順利利完成使命，大家歡喜辦喜事。

經濟部說，元旦生效的新版定型化契約範本，適用對象為提供婚紗拍照、攝影及禮服租用服務業務的婚紗攝影業者，在價金收取方面，因其服務是分階段，所以收費也是分階段，也就是依照業者實際提供服務的階段，分次收取價金，並就收取價金的比例定出上限，例如定金不可以超過契約總價的20％。

在新人最重視的照片選定方面，原則上著作人為業者，著作財產權人為新人，除非經過新人同意，業者不能任意複印張貼或作為宣傳使用。至於未經選定的照片，如果沒有消費者同意，也不能使用於其他用途，更應該銷毀相關樣片及照片。此外對於禮服租用押金的返還及賠償、指定攝影師的更換、新人因促銷話術當場簽約能不能反悔等實務上常見消費糾紛，也有詳細的規定。

(工商 )