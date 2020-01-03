許光漢與連晨翔為《想見你》獻上螢幕男男初吻。（中視提供）

跨入2020年，中視、衛視中文台《想見你》也將迎來新高潮。1月5日晚間10點播出的第8集劇情，將進入男主角李子維視角，解密故事，並上演序曲「藍色初戀」，許光漢與連晨翔破天荒合作詮釋「男男戀」純愛，挑戰首次螢幕「男男初吻」，連晨翔以「超瘋狂」形容。

《想見你》第8集一開始，描寫的是男主角王詮勝（許光漢飾）高中時期的初戀，當他發現自己喜歡上是位帥氣的「他」時，主創團隊透過純音樂、無台詞影像呈現這段純愛，並配上文字「希望有一天，這個世界會變得不一樣，不管我喜歡誰，都不再奇怪。」讓這段高中校園「男男戀」充滿純愛的藍色泡泡。

劇組特別邀請連晨翔客串，扮演讓王詮勝愛上的「他」。

兩人雖然是首次合作卻有著絕佳默契。正式拍攝吻戲前，2人都有點害羞，還互說「不好意思」，連晨翔突然爆出：「擦好護唇膏了。」讓許光漢笑到不知如何接話。

正式開拍時，許光漢得突襲式的霸吻連晨翔，但當2人的臉一靠近時，先撞在一起的竟是兩人高挺的鼻子。許光漢透露這場親吻戲讓他印象深刻：「為了角度，來回拍了蠻多次！」連晨翔表示：「這種經驗也不是日常生活中可以取得，所以演出的當下真的要放很空，不要想太多，因為我覺得越是刻意想要演的像反而會很不自然，所以當導演喊開機的那一刻我就是放空放鬆，但一喊卡的時候真的是笑出來！」

拍完戲之後，許光漢稱讚：「晨翔人非常NICE，很好相處！」而第一次演出男男戀連晨翔的心情，如同甫推出的新專輯名稱《CRAZY》一樣，覺得超瘋狂：「我身邊雖然也是很多同志朋友，但是畢竟這經驗不是出於自身，所以要憑空去揣摩，也偷偷觀察了自己身邊的同志朋友，我發現他們都是心思與情緒很細膩的。」

《想見你》播出時間，為每周日晚間10點中視頻道，每周六晚間10點衛視中文台。想得到更多第一手消息，請鎖定官方臉書粉絲專頁、Instagram專頁。

(旺報 )