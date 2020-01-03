易始公司發聲明稿。（摘自臉書）

卡神網軍案延燒，針對楊蕙如申請網球賽事案，北市政風處根據調查，發現楊蕙如所屬的易始公司在帳目核銷時，發現有三項費用浮報的狀況，台北市副市長黃珊珊表示，調查後會計師簽證與原始憑證有不符與差額的狀況，多項加起來至少上百萬以上。藍營議員應曉薇、汪志冰、王鴻薇也召開記者會，痛批易始公司一票兩報，多筆金額涉嫌發票虛報。對此，易始公司今發聲明表示，要提告妨礙名譽。

對此，易始公司今發聲明指出，關於一發票二報，北市體育局業已澄清本公司斷無一發票二報之情。台北市政府政風處於108年底即已將系爭賽事相關調查報告送請柯文哲市長核閱，應、王二議員亦已取得本公司用以核銷之相關單據，卻仍於受訪時為前揭有損本公司名譽之言語。柯文哲市長、應曉薇議員、王鴻薇議員職司公眾政治人物，應知名譽之重要性，卻任意指摘本公司有違法云云，嚴重戕害本公司、系爭賽事、會計師、市府承辦同仁名譽。

易使公司表示，公司賽事相關經費核銷，均委託會計師代為處理，又依會計師法相關規定，會計師於執行業務不得有不政黨之行為，公務員執行職務需公正為之，此為柯文哲市長受訪時所承認，是就柯文哲市長、應曉薇議員與王鴻薇議員上開言論，非但不合於一般會計處理準則，也已辱及會計師及市府承辦同仁的名譽。

易始公司強調，該公司執行業務向來謹守法紀，對於檢、調等單位之調查，亦絕對配合且尊重，本公司亦請檢、調等相關司法單位就系爭賽事有關經費核銷是否於法有違，詳為查察，本公司亦將循法律途徑對前揭任意、甚或惡意發言妨害本公司名譽者，提請院、檢追訴，以障本公司權益。

(中時 )