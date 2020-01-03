致敬 國軍將士，台北101今晚上點燈悼念。(101提供)

致敬 國軍將士，台北101今晚上點燈悼念。(101提供)

致敬 國軍將士，台北101今晚上點燈悼念。(101提供)

致敬 國軍將士 台北101今晚上點燈悼念

空軍UH-60M黑鷹直升機失事，造成參謀總長沈一鳴等8名國家棟樑殉職身殞的重大傷亡事件。台北101今晚點燈悼念殉職的國軍將士讓許多看到的民眾鼻酸。

台北101晚上在建築物點燈向黑鷹直升機失事殉職的國軍將士們致敬：

「悼念 總長 國軍將士

國人都是你們的家人

謝謝您們

畢生守護我們的家

致敬 國軍將士」

據悉，原排定曝光露出的贊助廠商，也同意協調暫停播出原本的訊息，許多在外面逛街的民眾看到也都忍不住一陣鼻酸。

(中時電子報)