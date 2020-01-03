致敬 國軍將士 台北101今晚點燈悼念 20:382020/01/03 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 致敬 國軍將士，台北101今晚上點燈悼念。(101提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 致敬 國軍將士，台北101今晚上點燈悼念。(101提供) 致敬 國軍將士，台北101今晚上點燈悼念。(101提供) 致敬 國軍將士，台北101今晚上點燈悼念。(101提供) 致敬 國軍將士 台北101今晚上點燈悼念 空軍UH-60M黑鷹直升機失事，造成參謀總長沈一鳴等8名國家棟樑殉職身殞的重大傷亡事件。台北101今晚點燈悼念殉職的國軍將士讓許多看到的民眾鼻酸。 台北101晚上在建築物點燈向黑鷹直升機失事殉職的國軍將士們致敬： 「悼念 總長 國軍將士 國人都是你們的家人 謝謝您們 畢生守護我們的家 致敬 國軍將士」 據悉，原排定曝光露出的贊助廠商，也同意協調暫停播出原本的訊息，許多在外面逛街的民眾看到也都忍不住一陣鼻酸。 (中時電子報) #國軍 #將士 #台北101 #點燈 #殉職 #黑鷹 #沈一鳴 #空軍 #空難 #墜機 也許您會感興趣 推薦閱讀 黑鷹失事／多國使用 UH-60M黑鷹直升機 11:432020/01/02 軍事 黑鷹失事／全球黑鷹5年摔10架 台灣2年2事故 至少14人罹難 11:572020/01/02 政治 黑鷹失事／黑鷹迫降 蔡緊急取消下午屏東助選行程 12:392020/01/02 政治 黑鷹失事／內政部：14架空勤黑鷹停訓特檢 15:412020/01/02 政治 黑鷹失事／黑鷹迫降釀嚴重傷亡 蘇揆：國家重大損失 15:592020/01/02 政治 沈一鳴私下面貌曝光 一句話讓現場小兵險掉淚 00:102020/01/03 生活 直-20vs.黑鷹 誰比較厲害 04:092020/01/03 焦點新聞 2度墜毀 全數停飛特檢 01:212020/01/03 政治要聞 黑鷹飛官葉建儀殉職 老家親友悲傷難過 12:392020/01/03 社會 黑鷹失事／黑鷹直昇機失事訊息亂 侯友宜：全轉述軍方 12:562020/01/03 政治 社會熱門新聞 台中南屯貨車拖板車相撞 一男一女當場死亡 - 社會 失事黑鷹坐滿將官正常嗎？網嘆：坐太多怕被嗆 - 社會 女大生羞羞「玩起來」不關門 快登頂驚見媽媽站門口... - 社會 迫降急關油電防止爆炸 黑鷹駕駛保人機安全 - 社會 台中沙鹿汽車逆向撞機車 一對男女慘死 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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