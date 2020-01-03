儘管美國總統川普對再生能源很感冒，股神巴菲特仍持續押寶太陽能事業。巴菲特掌舵的柏克夏海瑟威投資公司，透過旗下公用事業NV Energy，支持全美最大太陽能發電廠興建計畫。

NV Energy投資建造的雙子座（Gemini）太陽能電廠，將蓋在內華達州的聯邦土地，峻工後可產生690百萬瓦的電力，改寫目前太陽能電廠發電量579百萬瓦的紀錄。

美國土地管理局（Bureau Of Land Management）在12月30日發布雙子座太陽能發電廠項目的環評聲明，指出在90天公眾評論期結束後，該局將批准此項目。

即便川普政府對太陽能不甚友善，去年還反對延長太陽能稅務獎勵計畫，仍有聯邦官員對柏克夏這項投資讚譽有加，肯定其為「美國優先能源計畫」（America First Energy Plan）的一環。

雙子座太陽能發電廠座落在距離賭城拉斯維加斯25英里處，該電廠連同另兩項電廠開發計畫，可望替NV Energy新增1.19吉瓦（gigawatt）電量，足夠供給23萬戶家庭的電力。雙子座不僅能發電，還有590百萬瓦的電池儲量，意味就算光照減弱也可繼續供電。

此外再生能源相較石化能源愈來愈有價格競爭力。據雙子座電廠25年合約，每百萬瓦小時的發電成本38.44美元，而新天然氣發電廠每百萬瓦小時成本在44到68美元。

(工商 )