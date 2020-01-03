卞慶華上《食尚玩家-歡樂有夠讚》聊到戀愛中的暖心舉動，務實派的他說自己不走浮誇路線，但是接送是基本，也會挑特別節日送禮物，甚至為喜歡的女生下廚，尤其對方想吃的菜色，他會特別做給另一半，甚至親手為她做便當。回憶當兵時期，曾有喜歡的女生無預警跑來軍中會客室替他驚喜慶生，後來兩人也順利在一起，無奈半年後他就被兵變。

近期因戲劇作品漸嶄露頭角的他，粉絲遍布世界各地，之前曾有四個日本奶奶組團參加他台灣的粉絲見面會，現場還手拿加油看板。而台灣粉絲會會長更熱心將來自肯亞、巴基斯坦、德國、智利等不同國家的粉絲來信翻譯成中文，再統整好送給偶像。因此這些來信翻開有不同語言內容，下方再加註中文翻譯。

某些死忠粉絲會自掏腰包買機票，跟著偶像一起跑遍韓國、泰國等海外見面會，他說：「我覺得每個粉絲都很猛，每場見面會都一定到。」有些粉絲還特地訂做卞慶華造型的公仔娃娃，依據他日常造型訂製不同外出服以及相關配件，用心程度讓他非常感動。

(中時 )