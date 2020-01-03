昨（2日）國軍損失慘重的一天，一架搭載多位高階軍官的UH-60M黑鷹直升機，在新北、宜蘭交界的山區失事，造成包括參謀總長沈一鳴在內，一共8人罹難。對此星宇航空「K董」張國煒在臉書上發文譴責，怎麼會有人會把國家級將領一同安排在同架直升機，痛批根本不懂得「分散風險」。並表示，「該把安排座位的人抓去槍斃」。

空軍救護隊「黑鷹」直升機1日迫降於烏來山區，機體扭曲變形其中有多名人員受困，經搶救，救出5名人員，現場有8人死亡。（消防局/搜救隊提供）

昨天承載多為國軍將領的黑鷹直升機發生迫降傷亡，造成8死5傷，其中不乏星級上將沈一鳴等高官在內，是一國家惡耗。不少人都對於眾多高官為何會共乘同架直升機感到納悶。對此，星宇航宮董事長張國煒也罕見動怒，在臉書上發表對黑鷹失事想法。

張國煒痛批，「真的不知道為什麼讓那麼多重要的國家星級將官都坐在同一部直升機上，這國家的軍事制度到底出了什麼問題」。並強調，「一點風險管理的概念都沒有，造成一下子多年栽培的精英軍官毀於一旦，真的是無言跟痛心」。除此之外，張國煒更是譴責安排這次直升機座位的人員，指出他該出來究責，「誰安排讓那麼多優秀的軍官都擠在同一部直升機的人應該要查出來法辦。嚴格講起來應該要槍斃。」

民眾也在他臉書底下留言表示認同，「安排誰負責？重要階級軍官都擠在一個風險上，一下子殞落這麼多生命。難道安排的『那位』不知道風險要分散嗎？」、「真的，看到新聞也想不透這點」。

至於為何此次眾多將領會同坐一架直升機，國防部表示，此次飛行目的是，總長沈一鳴將率領軍官，前往宜蘭東澳嶺雷達站，對雷達站官兵進行春節慰問行程。

(中時電子報)