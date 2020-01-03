蔡英文總統及副總統陳建仁今晚8時出席在台北賓館的「0102殉職將士追思活動」；蔡總統在為八位殉職的將官特製的留言看板上逐一瀏覽並聽說明；總統離去時發表簡單談話；她說，對於對於這次八位不幸殉職的將士，「除了不捨，還要對他們說一聲謝謝」。
台北賓館開放給民眾追思時間為，一連兩天到本週日，上午九時到晚間九時。
總統指出，為因公殉職的這些將領在此所設的地點，是希望給民眾有一個對他們由衷感謝的地方，可以獻花、致敬追思，希望未來這兩天，想為這些為國捐軀的將士表達心意的民眾都可以來。
總統說，沈一鳴總長的犧牲及殉職，讓大家不捨，對於這次不幸殉職的八位將士，除了不捨，還對他們說一聲謝謝，他們對家的付出及貢獻。
晚間空軍司令部的將士們也前來為八位將士點蠟燭祈福，蔡總統也擁抱沈一鳴的家屬，表達安慰之意。也有家屬還是難掩悲傷，哭著在專人攙扶下離去。
(中時 )
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