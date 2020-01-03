國防部3日舉行殉職將士追思活動，空軍司令部、松指部400多名將士自發出席並點燈祈福，場面肅穆隆重。（郭吉銓攝）

國防部3日舉行殉職將士追思活動，空軍司令部、松指部400多名將士自發出席並點燈祈福，場面肅穆隆重。（郭吉銓攝）

蔡英文總統（前）及副總統陳建仁3日出席殉職將士追思活動，蔡總統表示，沈一鳴總長的犧牲及殉職，讓大家不捨，對於這次不幸殉職的八位將士，除了不捨，還要對他們說一聲謝謝，以及對國家的付出及貢獻。（郭吉銓攝）

蔡英文總統（前中）及副總統陳建仁(前右)3日出席殉職將士追思活動，蔡總統在為八位殉職的將官特製的留言看板上逐一瀏覽並聽說明。（郭吉銓攝）

國防部3日舉行殉職將士追思活動，空軍司令部、松指部400多名將士自發出席，場面肅穆隆重， 有家屬難掩悲傷，哭著在專人攙扶下離去。（郭吉銓攝）

國防部3日舉行殉職將士追思活動，空軍司令部、松指部400多名將士自發出席，場面肅穆隆重。（郭吉銓攝）

國防部3日舉行殉職將士追思活動，空軍司令部、松指部400多名將士自發出席，場面肅穆隆重。（郭吉銓攝）

蔡英文總統（前中）及副總統陳建仁（前右）3日出席殉職將士追思活動，場面肅穆隆重。（郭吉銓攝）

黑鷹失事，總統：對他們說一聲謝謝。

黑鷹失事，總統：對他們說一聲謝謝。(圖/曾薏蘋攝)

蔡英文總統及副總統陳建仁今晚8時出席在台北賓館的「0102殉職將士追思活動」；蔡總統在為八位殉職的將官特製的留言看板上逐一瀏覽並聽說明；總統離去時發表簡單談話；她說，對於對於這次八位不幸殉職的將士，「除了不捨，還要對他們說一聲謝謝」。

台北賓館開放給民眾追思時間為，一連兩天到本週日，上午九時到晚間九時。

總統指出，為因公殉職的這些將領在此所設的地點，是希望給民眾有一個對他們由衷感謝的地方，可以獻花、致敬追思，希望未來這兩天，想為這些為國捐軀的將士表達心意的民眾都可以來。

總統說，沈一鳴總長的犧牲及殉職，讓大家不捨，對於這次不幸殉職的八位將士，除了不捨，還對他們說一聲謝謝，他們對家的付出及貢獻。

晚間空軍司令部的將士們也前來為八位將士點蠟燭祈福，蔡總統也擁抱沈一鳴的家屬，表達安慰之意。也有家屬還是難掩悲傷，哭著在專人攙扶下離去。

(中時 )