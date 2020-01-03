《綜藝新時代》本集帶大家來到有桃園人冰箱之稱的大湳市場，第一關『吃吃的畫』，道具再晉級，把作畫用的鉛筆用放大到180公分，道具太巨大讓嬌小的凱希及籃籃吃不消抬不動，而Dora更是一個重心沒抓好的，往張立東的方向偏，差點刺到小立東，讓張立東嚇到警告Dora不要對他的小立東亂來，大家的互動笑翻全場。

黃豪平在『夾啦~嘿!夾啦』遊戲中為了不被夾子夾，自爆在節目上都定位成「女生」，所以可以配對與凱希玩遊戲，在遊戲過程中二人更是險些親到，張立東見狀加碼爆料凱希和黃豪平早有曖昧，二人常常約去密室玩遊戲，凱西立馬急忙否認說是玩現在流行的密室逃脫啦，而且是一群人一起去，不過她在與黃豪平玩遊戲過程中，都不自覺上揚的嘴角，也讓現場眾人大虧二人應該要在一起。

浩子也跳出來說在這幾次錄影的過程中，他覺得張立東也是很喜歡凱希的，果不其然在下一個遊戲『媽媽要我去買菜』單元中，藝人帶上闊嘴器傳話，黃豪平索性跳出來和凱西告白，帶著闊嘴器的兩人，堪稱史上最荒謬的告白。

(中時 )