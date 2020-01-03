策展人施惟捷說明作品的創作理念。（張晉銘攝）

這次是充滿嘗試性的展覽，把很多認為無俚頭的想像化為可能。（張晉銘攝）

展出作品。（張晉銘攝）

展出作品。（張晉銘攝）

面對不斷創新的科技，傳統工藝該如何融入與連結國際社群？《如果時間是穿戴且折疊的》展覽試圖做出最好的詮釋，這次帶入科技和數位製造，以雷射染計畫為載體，重新建構天然纖維與染色的可能性。

工藝中心主任許耿修表示，近幾年工藝作品朝向多元發展，嘗試生活中的各種無限可能，讓設計面有更多表現，像是加入科技元素，已經做了好多年，這次是充滿嘗試性的展覽，透過雷射的方式，呈現雷射燈的軌跡變化與顯影方式，把很多認為無俚頭的想像化為可能。

工藝中心指出，展覽中結合材料科學、電子工程、攝影、生物藝術、時尚、國際義工等各種領域，並以「社群駭入」為發想，希望帶領觀眾從不同視角，進入以傳統工藝為主體的覽展作品，展品包含大型印花裝置、雷射意象裝置與結合天然染色，以及使用鳳梨纖維、構樹皮等農廢材料等實驗性嘗試。同時邀請美日韓藝術家舉辦工作坊，進而創造國際的連結性。

策展人施惟捷說，展覽作品透過類比改良傳統氰版和破解雷射機作為印製工具的行為，進而討論傳統工藝是如何與當代科技合作與對自身進行介面改造，並創造更多與國際社群的連接口。另外，傳統工藝保留人類與自然相處的和諧方式，藉由破解重組的催化，在跨學科的情境下與天然纖維的合作，應被視為一種當代科技回歸和諧的方向。

本展自即日起至2月23日展出，地點在工藝設計中心，展出時間為周二至周日與國定假日、當日的9-17點。

(中時 )