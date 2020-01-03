楊烈（右）、林在培在首映會受訪。（ 國際橋牌社劇組提供）

適逢選舉時刻，敏感的政治劇《國際橋牌社》讓電視台卻步，在國際平台Netflix上架也落空。劇組以募資售票方式，3日在西門紅樓廣場辦戶外播映派對。製作人汪怡昕宣布，《國際》製作完成至今歷盡艱辛，近期將在friDay影音平台播出，他認為藝術作品不應泛政治化，盼劇集有機會呈現觀眾面前。

《國際橋牌社》首集就是以「大漠計畫」為背景展開，近日黑鷹墜機事件中罹難的沈一鳴將軍，當時就是擔任「大漠計畫」教官，也是後來被稱為「大漠將軍」的由來。面對國家痛失多名優秀將士，《國際》在放映前除了全場默哀1分鐘，也播出沈一鳴1分鐘生前訪談，向罹難將士們致上最深敬意。

《國際》是首部政治劇，面臨挑戰不少，從開拍以來受到高度關注，今晚戶外大型活動也包裝成造勢晚會。劇中互為政敵的楊烈及林在培，以角色身份模仿候選人進場。 許多客串該劇的角色也現身會場，包括台北市議員呱吉邱威傑、前AIT處長司徒文、民進黨不分區立委候選人林楚茵、前國民黨立委趙少康都到場支持，在選前形成難得的「藍綠大和解」景象。

(中時 )