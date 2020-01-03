新北市中和警分局統計2019年全分局取締違規停車之件數將近12萬件，幾乎是全新北市的9分之一。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和警分局統計2019年全分局取締違規停車之件數將近12萬件，幾乎是全新北市的9分之一。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和警分局統計2019年12月民眾使用APP檢舉中和地區違規停車前10名路段分別為景平路、中和路、中正路、景新街、中山路2段、連城路、圓通路、員山路、景安路及民樂路。中和警分局統計2019年全分局取締違規停車之件數將近12萬件，幾乎是全新北市的9分之一。

內政部警政署於2019年10月公布一份民眾針對交通執法滿意度之調查資料，其中民眾認為目前最嚴重的交通問題，依序為「酒後駕車」（39.00％）、「危險駕車」（23.68％）、「違規停車」（22.43％）及「闖紅燈」（9.24％）；此外，96.68％的民眾對警察加強取締違規停車、併排停車、攤販、道路障礙等妨礙交通行車秩序違規行為表示支持。

警方呼籲，轄區內中正路、景平路、圓通路、中山路2段、連城路等路段是通往台北市、新店區、土城區及板橋區之重要路段，來往車流量大，而且景平路在捷運環狀線完工後，部分路幅分配給人行道供捷運站周邊增加之行人使用，故車道面積均有縮減，違規停車除妨礙車流順暢外，並易引發追撞交通事故，影響行車安全。

為維護交通安全及順暢，中和警分局除於12月份與市警局交通大隊共同針對中正路執行違規停車聯合稽查勤務外，並請仁和里林達里長協助廣播宣導，尤其以人行道、公車停靠區、消防栓前及身心障礙停車格之違停列為優先取締、拖吊對象。2019年12月份違規停車共舉發7759件，其中中正路舉發348件、身心障礙停車格違停舉發70件。

警方並表示，停車空間不足是都會區之通病，中和區又是機動車輛及商業活動相當密集之地區，許多駕駛朋友多因貪圖方便路邊暫停一下立即駛離，造成部分民眾反映有違規停車而不見警察取締。

中和警分局統計2019年全分局取締違規停車之件數將近12萬件，幾乎是全新北市的9分之一，甚至常常有遇到違規人抱怨才停一下就被警察開單，絕對沒有不重視違停的情形；所以也提醒駕駛朋友，取締違停為持續性重點工作，勿因圖一時便利違規停車，影響他人通行。

(中時 )