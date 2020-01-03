陳喬恩吃飯時，時而伸舌羞笑，氛圍甜蜜。（圖／翻攝自微博）

女星陳喬恩參加大陸戀愛真人秀《女兒們的戀愛2》，和小9歲的馬來西亞富二代艾倫配對，節目收官後，兩人公開認愛不時放閃，近日更有網友巧遇小倆口約會，整個氛圍甜蜜爆表。

陳喬恩近日被拍到和艾倫深夜約會，兩人一起吃火鍋，過程中，男方不時貼心替她夾菜，吃到一半，陳喬恩還看著男友伸出舌頭，露出羞澀笑容，頗有撒嬌調情意味，相當甜蜜。

小倆口一路上黏TT，一起回酒店。（圖／翻攝自微博）

用餐完後步出餐廳，陳喬恩穿著白色羽絨外套，戴上黑口罩，一路上都緊緊挽著艾倫，不時還把頭靠在對方肩膀休息，最後十指緊扣一起回酒店，濃情蜜意羨煞網友。

(中時電子報)