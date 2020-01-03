美國總統川普下令對伊拉克巴格達發動空襲，炸死伊朗革命衛隊精銳部隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼，引爆波斯灣局勢急遽升溫。美國民主黨多名總統參選人群起批評川普，莽動讓中東大型衝突一觸即發。前副總統拜登直指此舉猶如「將炸藥擲進火藥箱」。他措詞強硬地說，川普欠人民一個解釋，包括這次行動的戰略以及有什麼計畫可以確保美國士兵與民眾的安全。

民主黨另一位總統參選人、參議員桑德斯也發聲明批評川普把美國推向另一場災難性的戰爭邊緣，犧牲國家無數生命以及數億美元公帑。反擊川普明明承諾要結束沒完沒了的戰爭，但這次行動卻與他的承諾背道而馳，讓美國踏入另一個戰爭的道路上。

另一參選人參議員華倫形容蘇萊曼尼是殺害數千人的謀殺犯，但也批評川普的決定鹵莽，讓美伊關係升溫。眾議院議長裴洛西則指摘川普下令空襲伊拉克聖城軍據點前沒有諮詢國會，國會也沒有授權對伊朗動武。裴洛西發聲明指，保護美國人生命及利益是最優先要務，但不能以挑釁及不相稱的行動，讓美軍、外交官和其他國民生命受到威脅，而這次空襲可能導致暴力進一步升級的危險。

川普仍未就軍事行動作出正式回應，僅在社群網推特上傳一張美國國旗圖片。此外，暫未知他是否根據2002年起生效的《動武授權法》、 抑或根據「美國法典127e」（US code 127e）採取特種作戰打擊恐怖主義。

(中時 )