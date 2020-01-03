三星電子今天宣布，它在2019年推出了超過670萬支Galaxy 5G智慧手機，超過了該公司先前設定的目標。

三星電子副總裁June Hee Lee在9月份表示，在柏林消費電子展(IFA)的講話時，已經售出了超過200萬支三星5G智慧手機，該公司預計到年底將這個數字將成長一倍。

根據Counterpoint Research的報告，該公司今天還表示其設備佔全球5G智慧手機市場的53.9％。它將在2020年第一季度在韓國發布其下一代5G平板電腦Galaxy Tab S6 5G。

預計該公司將於2月推出配備5G的Galaxy S11機型。儘管目前沒有iPhone支持5G，但蘋果分析師郭明錤在7月份預測，預計今年蘋果公司將推出的所有三個版本的設備都將支持5G。高通（Qualcomm）的驍龍865和765的發布，意味著今年更多的製造商將能夠提供支持5G的中高階智慧手機，這可能有助於恢復低迷的銷售。

(中時電子報)