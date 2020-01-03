桃園璞園總教練麥班達3日賽後第一句話就是，「幸好我們可以登錄12名球員！」因為璞園先發表現失常，幸虧靠著板凳陣容發威，尤其是去年6月才加盟的「阿飛」施顏宗，璞園最後以71比66險勝九太科技，除拿3連勝，勝率也返5成。

「我們先發上去打得毫無精神，反而是替補才打出我們應有的團隊攻守，我想這場比賽算是替補的拚勁拯救了我們，」麥班達說，「特別是阿飛，充分扮演救火隊的角色，當4個月前他來球隊報到，我就告訴過他，希望他用能量打嗨一點。」

聽到自家教頭如此稱讚自己，施顏宗連忙否認，「說我是救火隊，應該沒那麼浮誇，我只是盡力做到教練團要我做的事情，其實我來璞園不只4個月，而是半年了，其實我前幾場給自己要求太高，很希望傷癒的我，可以做到更多事情。」

施顏宗表示，一開始來到璞園這個全新環境，讓他很不適應，因為璞園打的是團隊籃球，讓他有時候感覺綁手綁腳，「幸好我跟林金榜、溫立煌等隊友聊過後，就告訴自己別想太多，畢竟這裡跟達欣是完全不同的環境，我必須趕緊適應。」

麥班達實質上到底要施顏宗在場上做些什麼呢？施顏宗的認知是，「麥教練希望我可以變成在場上多開口的人，努力說話讓每個隊友都知道，畢竟過往在達欣輪不到我開口，達欣老的太多了，現在就是越來越敢開口，慢慢進入狀況。」

璞園3日以愛德17分最高，施顏宗12分、5籃板及3助攻，李啟瑋10分、6籃板及4助攻；九太則以陳文宏12分最高，賽森不僅只拿11分，更在比賽最後5分鐘左右提前犯滿畢業，也讓九太最後關頭喪失最主要的進攻武器。

(中時 )