負責包括賭場的「綜合度假區」(IR，Integrated Resort) 開發的日本前內閣府副大臣秋元司涉嫌收賄被逮捕後，又傳出有5名眾議員也被懷疑涉嫌。

《讀賣新聞》報導，從行賄的大陸公司「500.com」儲存在電子產品的筆記得知，除了支付秋元司300萬日圓現金外，還付給其他5名日本眾議員各100萬日圓。

東京地檢特搜部2019年年底已對5名議員展開調查，有幾位議員承認收了錢。大陸企業的筆記中記載的有自民黨議員中村裕之、船橋利實、前防衛大臣岩屋毅，以及維新會議員下地幹郎。

報導指出，「500.com」的前董事2017年9月下旬自香港攜約2250萬日圓現金入境日本，並提供資金給秋元以及5名議員。

該公司當時希望能爭取參與北海道及沖繩的IR開發案，中村、船橋的選區是北海道，下地和宮崎則是沖繩。日本推動IR的超黨派議員聯盟的名單中，岩屋、下地、中村都在議員聯盟內擔任幹部，宮崎目前擔任法務政務官。

該公司的前顧問紺野昌彥以及仲里勝憲都已經因涉嫌行賄被逮捕。

(中時電子報)