Google可以安心了！經濟部「彰濱工業區借道福馬圳圳尾供水工程」近日完工，目前正進行試通水，預計4月正式營運啟供。初期先供2萬噸，後期拉到5萬噸。由於之前Google進行資料中心二、三期擴廠，使彰濱工業區用水量大增，憂心水源不足，此供水完成將可解決彰濱用水。

福馬圳完工後，經濟部原本要委託台灣自來水公司負責供水操作，但因台水成本較多，會使此工業用水水價價過高，因此決定招標，委託民間公司代操作，但粗估水價每度仍會達28元，會由廠商依照用水量繳付。經濟部工業局表示，委託其間由工業區向廠商收取支付給廠商，等2到3年，再正式交付廠商OT(營運、移轉)，自負盈虧。

3年前Google宣布在彰濱的雲端資料中心要擴建二、三期，單一公司每日用水量就要多增加8000噸。經濟部評估，彰濱工業區最終每日用水量會達8.5萬噸，僅靠台水供應1.5萬噸自來水不夠。因此多年前就已規劃興建「福馬圳圳尾供水工程」，回收灌溉農田尾水，再輸送到園區使用。工程共投入14億，完工後可供應每日5萬噸原水。

歷經多年施工，福馬圳終於去年底完工，目前正進行試通水每日6000噸。工業局表示，預計4月份開始正式供水。初期能供應2萬噸，滿足彰濱線西區及崙尾區廠商用水需求，後續則可以視廠商進駐速度，提升到5萬噸。

目前彰濱工業區整體廠商進駐率65％，崙尾區跟線西區都還有很大空間，未來廠商如招商滿額，用水量上升，該福馬圳工程還能擴建，把每日用水提升到7萬噸，足以解決彰濱的工業用水需求。

(中時 )